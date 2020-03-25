Театр сообщает об изменениях в репертуаре
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Перенос мероприятий. Даты переноса будут сообщаться дополнительно
27 марта GOLDEN OSKAR по-бобруйски
28 марта молодёжный драйв "Сиртаки" переносится на 15 мая
29 марта интерактивная сказка "Маленькие истории большой семьи"
29 марта комедия "Самидуры?"
1 апреля вечер поэзии "Бессмертное наследие"
2 апреля Цирк Венцев переносится на 16 мая
3 апреля детектив "8 любящих женщин"
4 апреля интригующая комедия "На струнах дождя" переносится на 16 июня.
5 апреля музыкальная сказка "Кошкин дом"
5 апреля комедия "Если бабе-45..."
Билеты действительны. За возвратом денег обращайтесь в кассу театра.
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