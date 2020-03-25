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Театр сообщает об изменениях в репертуаре

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Театр сообщает об изменениях в репертуаре

Перенос мероприятий. Даты переноса будут сообщаться дополнительно

27 марта GOLDEN OSKAR по-бобруйски

28 марта молодёжный драйв "Сиртаки" переносится на 15 мая

29 марта интерактивная сказка "Маленькие истории большой семьи"

29 марта комедия "Самидуры?"

1 апреля вечер поэзии "Бессмертное наследие"

2 апреля Цирк Венцев переносится на 16 мая

3 апреля детектив "8 любящих женщин"

4 апреля интригующая комедия "На струнах дождя" переносится на 16 июня.

5 апреля музыкальная сказка "Кошкин дом"

5 апреля комедия "Если бабе-45..."

Билеты действительны. За возвратом денег обращайтесь в кассу театра.

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