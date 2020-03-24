Театр информирует: спектакль «Сиртаки» и цирк Венцев с аттракционом «Морская Одиссея» переносятся

Спектакль «Сиртаки» переносится с 28 марта на 15 мая

Билеты действительны

Жёлтый человечек, изображающий сыр (или как говорит, прикалываясь, администратор в ресторане под названием «Сиртаки» – «сир»), пританцовывает, поднимает людям настроение, знакомится, общается с окружающими, шутит, раздаёт флаеры и мечтает, мечтает, мечтает….Приехала в большой город, чтобы стать артисткой, сниматься в кино. Зарабатывать на жизнь устроилась «зазывалой» — жёлтый человечек раздаёт флаеры. А вокруг море людей, проходящих мимо, работающих в этом же ресторанчике или поблизости и мечтающих, мечтающих, мечтающих… У каждого своя история, свои мечты (заработать денег, найти свою половину, получить хорошую работу, почувствовать себя нужным кому-то, влюбиться), только одно общее – все хотят быть счастливыми. А это умение – быть счастливым – даётся не каждому. Как научится быть счастливым и возможно ли это вообще? Наверное, наш спектакль об этом. А ещё о человеческом одиночестве — жизнь бежит, торопится, убыстряя темп, как в том знаменитом греческом танце сиртаки. В словаре читаем: «Сиртаки — греческое слово – касание. В этом танце происходит увеличение темпоритма от торжественного, медленного до очень подвижного». Да, человек в большом городе испытывает редкие моменты священного отношения к жизни, понимания происходящего, потому что хочет успеть, догнать, перегнать, схватить, достать… Но наш спектакль ещё и о том, что любая толпа людей, бегущих по улице, теснящихся в метро может стать великолепным ансамблем, слаженно танцующим красивейший танец сиртаки.

Цирк Венцев с аттракционом «Морская Одиссея» переносится на 16 мая

Время проведения: 11:00 и 13:00

Билеты действительны