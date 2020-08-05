Сторож из Кировска промышлял незаконной рыбалкой

В восемь часов вечера охрановцы взяли под наблюдение одну из организаций с прилегающей территорией. Некоторое время спустя сотрудники обратили внимание на работника предприятия, который направлялся к водоему, расположенному на территории данного объекта и принялся расправлять сеть для ловли рыбы.

Сотрудники охраны незамедлительно приняли меры к пресечению правонарушения. Мужчина задержан и передан представителям Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Задержанным оказался местный житель 1957 г.р., который, к слову, является сторожем данной организации. Фигурант привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.35 КоАП. За рыбалку с нарушением правил гражданину грозит крупный штраф.