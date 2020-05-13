Состоится прямая линия с с начальником Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь
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16 мая, в субботу, начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Святославович Шепелев проведет прямую телефонную линию.
Задавайте свои вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы по телефону
(8-0222) 64 — 33 — 10
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