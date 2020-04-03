Швейные предприятия Могилевской области освоили выпуск медицинских масок и повязок. Об этом рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар.

По его словам, потребность в переориентации вызвана сложившейся эпидемической ситуацией в мире и стране. Медицинские маски и повязки уже выпускают могилевская «Лента» и бобруйская «Славянка», ряд частных компаний. В связи с повышенным спросом на данный вид продукции, структурные подразделения их выпускающие переведены на многосменный режим работы, что позволяет в разы нарастить объемы.

Параллельно бобруйская швейная фабрика начала производство одноразовых и многоразовых защитных костюмов. ОАО «Моготекс» в настоящее время осваивает выпуск марли с различным наполнителем для медицинских целей. Компания «БелЭмса» существенно увеличила производство и реализацию гигиенических влажных салфеток, в том числе антибактериальных. Бобруйский завод биотехнологий ведет работу по расширению линейки упаковки для антисептиков. Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца» в Осиповичах уже готова начать выпуск антибактериальной продукции – геля-санитайзера и дезинфектанта для всех типов поверхностей.

Руслан Страхар отметил, что в первую очередь все освоенные виды продукции медицинского назначения будут удовлетворять спрос Могилевской области и регионов Беларуси.