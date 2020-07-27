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Школы и гимназии Бобруйска проверили на готовность к новому учебному году (видео)

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Школы и гимназии Бобруйска проверили на готовность к новому учебному году (видео)

Между тем, межведомственная комиссия проверила городские школы и гимназии, выдала паспорта готовности. На что специалисты обращали внимание и как за лето изменились учреждения образования. Об этом в репортаже «Бобруйск 360».

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