Школы и гимназии Бобруйска проверили на готовность к новому учебному году (видео)
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Между тем, межведомственная комиссия проверила городские школы и гимназии, выдала паспорта готовности. На что специалисты обращали внимание и как за лето изменились учреждения образования. Об этом в репортаже «Бобруйск 360».
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