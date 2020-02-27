Ребята из детских домов Бобруйска и Бобруйского района выступят в Минске на показе моды «Цветные сны»

1 марта в 19:00 в Национальной школе красоты (г. Минск, Мельникайте, 4) на главной столичной площадке красоты пройдет особенный показ мод «Цветные сны» с участием детей из областных детских домов. Малыши приедут в столицу из Бегомля, Бобруйска, Вилейки, Ивенца, Слабодки (Бобруйский р-н), Молодечно и Руденска.

Ребята покажут коллекции от Анастасии Фалькович (бренд Falkovich), Юлии Кутеповой (бренд «Театр моды «Костюмер»), Лидии Бариновой (бренд «JennyLis»), Ильи Аксенова (бренд «LSTR Adzieńnie»), Лидии Семеновой (бренд «AVA мода»), Екатерины Безруковой (бренд «TIKOTA UNIQUE»), компании «ФлагБай». Модельеры при создании нарядов старались учитывать вкусовые предпочтения и физиологические особенности юных моделей, поскольку многие из них имеют инвалидность. После показа одежда будет подарена детям. Она должна быть не только стильной, но и удобной в носке.

«Цветные сны» – это инклюзивный благотворительный проект, который состоится уже в третий раз. Участие партнеров – добровольная инициатива каждого и не имеет коммерческой основы. В 2018-м году мероприятие поддержали белорусские артисты, в прошлом году к ним присоединились блогеры и финалистки «Мисс Беларусь». Сопровождать ребят на подиуме в этот раз будут белорусские спортсмены из гимнастики, бокса, хоккея, футбола, акробатики, плавания, фехтования, мотоспорта, пулевой стрельбы. Мы увидим Александра Романькова, Алексея Талая, Людмилу Волчек, Александру Герасименю, Александру Наркевич, хоккеистов из клуба «Динамо-Минск», футболистов из клубов «Динамо-Брест» и «Минск» и многих других. Спортсмены, как никто другой, знают, как не сдаваться, встречаясь с трудностями, и преодолевать их с успехом. Такие проекты, как «Цветные сны», не только вселяют в ребят из детских домов веру в себя, но и учат принимать свои особенности.

Добавят уверенности походке и аплодисменты зрителей. Пригласительный билет можно получить, связавшись с организаторами – сотрудниками государственного учреждения образования «Центр «Национальная школа красоты», Благотворительного Фонда им. Преподобной Евфросинии Полоцкой и волонтерского клуба «СЛОН» Белорусского государственного университета культуры и искусств.