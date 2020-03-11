Проверка системы территориальной обороны началась в Беларуси
72 0
По поручению главы государства Министерство обороны начало проверку системы территориальной обороны. Соответствующее распоряжение сегодня вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Александр Вольфович председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В Клецке развернут штаб района территориальной обороны и сформируют батальон территориальных войск. Личный состав отработает вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения, а также будет решать другие внезапно возникающие задачи.
также
-
Проверка системы территориальной обороны началась в Беларуси
-
Изготовить паспорт за 7 дней стало возможным во всех районах Могилевской области
-
Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам страны. Среди них ученица гимназии №1 Бобруйска
-
В Могилевской области изъяли из продажи 35 партий светодиодных ламп
-
Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям