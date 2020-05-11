Погода на неделю: резкое похолодание, заморозки, возможен мокрый снег

Вечером во вторник (12 мая) синоптики Могилевоблгидромета вынесли предупреждение о неблагоприятном явлении погоды. Произойдет резкое изменение погоды: снижение температуры на 10-15 градусов, возможен мокрый снег. Во многих районах области ожидаются сильный порывистый ветер. Атмосферное давление в ближайшие сутки днем будет интенсивно расти.

12 мая (вторник): облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами сильные дожди, возможны грозы. К вечеру местами мокрый снег. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем во многих районах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области +10_+15°С, в Могилеве +13 +15°С.

Днем по области +16_ +21°С, к вечеру понижение до +5 +10°С.

Днем в Могилеве +18_+20°С, к вечеру понижение до +5 +7°С.

13 мая (среда): облачно с прояснениями. Ночью по восточной половине местами кратковременные дожи, возможен мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с, ночью в отдельных районах порывы до 15-18 м/с.

Ночью +1_+5°С, местами заморозки до -3°С; днем +9_+14°С.

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, прохладная погода сохранится до конца текущей недели.

14 мая (четверг): облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Ночью +1_+6°С, днем +9_+14°С.

15 мая (пятница): ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах небольшой кратковременный дождь.

Ночью +1_+5°С, местами заморозки до 0_-3°С; днем +8_+13°С.

16-17 мая (суббота-воскресенье): ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди.

Ночью +1_+6°С, местами заморозки до -2°С; днем +9_+14°С.