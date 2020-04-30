Под маской коронавируса. Защищаясь от инфекции, задумайтесь, что и кто скрывается под личиной пандемии

Мировая статистика по коронавирусу напоминает сегодня фронтовые сводки: всего смертей – более 200 тысяч, случаев заражения – 2,8 миллиона, уровень смертности – 7 процентов. И только количество фейков в информационном поле вокруг коронованной заразы не указывается – ни в валовом исчислении, ни на душу населения Земли.

Маскарилья не только в Испании

Самуил Маршак давно написал: «Превратилась в испанца испанка. Не поймете: она или он?..» Сегодня мы вкладываем в эти строки новый смысл: бушевавшая чуть больше ста лет назад тяжелая форма гриппа, получившая название испанки, сегодня, видоизменившись в коронавирус, вполне может называться испанцем. Тем более что Испания одной из первых отметилась премьерой, к сожалению, не комедии, а трагедии, превратив по воле мировой режиссуры традиционного для себя Маскарилью из комика в трагика.

Эта страна на Пиренейском полуострове сегодня на втором месте по числу инфицированных с показателем 219 тысяч человек. При этом уровень смертности превышает 10 процентов (умерли 22,5 тысячи человек).

Лучше нам маскарпоне не есть

Маскарпоне – итальянский сливочный сыр. Происходит из Ломбардии, жителям которой стало первым не до чизкейков и тирамису, готовившихся из сыра, – аппетит к ним начисто пропал все из-за того же коронавируса. Страна находится на тотальном карантине с 10 марта по 30 апреля включительно.

По официальным данным на 21 апреля, число зара­зившихся составляло 183957, из которых 24648 скончались. Среди них пожилые люди, а также дети от 5 до 14 лет. По статистическим данным, около 90 процентов заболевших коронавирусом обнаружено в самых богатых регионах Ломбардии, Венето и Эмилии-­Романьи.

Такая монимаска у французов

Вот только этот старинный танец в Пятой республике под воздействием нервозного нагнетания страха перед коронавирусом рискует вновь превратиться в свис­топляску «желтых жилетов», в беспорядки и погромы, инициируемые постановщиками мировых массовок.

На данный момент Франция занимает 4-е место среди стран по количеству случаев заражения и такое же – по случаям смерти: заразившихся уже более 160 тысяч, умерли свыше 22 тысяч человек, уровень смертности составил около 14 процентов. Режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая.

Даже небольшой Маскатин в штате Айова читает это

Нельзя сказать, что глаза на фейк-ньюс открыл нам господин Трамп. И до него его любимый твиттер, другие сети были полны этого, простите, добра. Одни «по приколу» несли чушь, другие ставили эксперименты над социумом, третьи спасались от ничегонеделания таким образом, а четвертые, наоборот, старательно отрабатывали пайку пиццы по 10 долларов за штуку с порцией двойного эспрессо.

Соцсети – как невод и трал вместе взятые. Затягивают мальков и мелюзгу с неокрепшим умом, страшат мелкой ячейкой давних обитателей жизненных глубин… А рыбаки-браконьеры так и стараются замутить воду, ведь известно, что в суспензии лучше ловить золотую рыбку… Да и так интересно графоманствующим посмот­реть, что будет: как ужи на сковородках завертятся или как выброшенные на берег налимы будут хватать воздух власти? А в умах народонаселения брожение, толки, ужас. Прикольно, одним словом!

Кому нужен такой маскарад

Мировая закулиса выступает с аншлагом: новости о заразе метастазами заполняют последние здоровые участки человеческого мозга, информационный психоз девятым валом накрывает уже не только Рунет и Байнет, а волнами слухов докатывается даже до каких-нибудь безинтернетных Мочулок с Макаровичами.

Много нас – более 7 миллиардов, вот и решили устроить сильные мира сего очень своеобразную оптимизацию, полагая, что с меньшим числом землян им легче будет провернуть свои политические, экономические и финансовые гешефты. По данным Университета Джонса Хопкинса, на 25 апреля в мире коронавирусом заразились более 2,8 миллиона человек, из них более 197 тысяч скончались. И это подается как вселенская катастрофа, хотя в прежние годы от гриппа умирало людей и поболе. Но из действительно трагедии не делалась видимость апокалипсиса!

ВОЗ целыми перечнями развеивает, как может, мифы о способах избежать заражения коронавирусом или о его лечении, а воз и ныне там – в размышлениях, умозаключениях, рассуждениях, троллинге, стебе упражняются, кажется, все самоизолированные в мире. Но пусть бы держали свои мысли при себе, так нет – вываливают в глобальную дези­нформационную сеть. Как говорил когда-то Высоцкий:

Что ни слух – так оплеуха!

Что ни мысли – грязные.

Жисть-жистяночка, житуха!

Житие прекрасное!

Могут назвать панацеей и минерал масканьит…

А могут приврать отдельные блогеры и о том, что он найден на новом Нежинском руднике в Беларуси. Но и это будет фейк. Не зря же Мининформ нашей страны обратился к серьезным и ответственным журналистам с констатацией вброса немалого количества фейков, касающихся пандемии коронавируса, и призвал к разоблачению недостоверной информации, предотвращению нагнетания паники в отношении пандемии.

Неслучайно, выступая недавно на бобруйской швейной фабрике «Славянка», и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул: «Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает… Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас». «Я однажды в сердцах сказал: «Мне-то чего это скрывать? Я породил этот психоз или коронавирус? Нет. Вы породили в Беларуси? Нет. Нас наградили этим». Это говорит о том, что мир так глобализирован и так взаимосвязан, что сегодня уже не спрячешься нигде», – отметил Глава нашего государства.

Здравый вывод из всего этого можно сделать такой: не так страшен вирус, даже если он в короне, как раздуваемые намеренно слухи о нем. Там, где это понимают – в Швеции, Австрии, Чехии, Польше, Беларуси, противостоят истерии, промывке мозгов, занимаются экономикой, думают о благе людей.

Живем не на Маскаренских островах, а в центре Европы

Мир время от времени будоражат вспышки заболеваний. Когда регистрируются новые штаммы вирусов, в том числе гриппа, которые массово распространяются, ВОЗ объявляет ситуацию пандемией. Аналогично и с коронавирусом. Это новый для нас вирус, поэтому необходимо проводить достаточно масштабные профилактические, противоэпидемические мероприятия, чтобы снизить его распространение. Но маски рекомендуют носить в первую очередь больным людям, чтобы они не заражали окружающих, и тем, кто ухаживает за больными, т.е. имеют тесный контакт с заболевшими (медики, родственники заболевших). Что касается других, здоровых, людей, ВОЗ не рекомендует им носить маски, считая, что это может создать иллюзию полноценной защиты и отвлекать от принятия других очень нужных и эффективных мер.

Министерством здравоохранения Республики Беларусь приняты серьезные меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц. Эти меры позволяют сдерживать лавино­образный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран. Изменен режим работы амбулаторных и стационарных учреждений здравоохранения. Создан резерв коечного фонда, ограничена плановая госпитализация, есть запас медикаментов и средств дезинфициру­ющих, индивидуальной защиты.

Однако страдающий коронавирусной неврастенией интернет то и дело возвращает нас к мысли о конце света. Сколько их, объявленных, уже не состоялось! Надеюсь, и в этот раз раскинутые сети не принесут их хозяевам богатого улова. Вот только тревожит опасение: не превратились бы за время путины наши маски в их каски…

Сейчас все медиапространство нашей страны проходит профессиональный экзамен. Немало истерик в комментариях, панических настроений, неадекватных действий в ТГ-каналах, которые провозгласили себя независимыми СМИ. Они меняют любой смысл в корне и сеют панику. Их главная цель – очернить все хорошее.

В Беларуси нет карантина, страна работает вопреки злопыхателям, много светлых сторон и позитивных тенденций, но эти темы «ревнители прав и свобод человека» почему-то обходят стороной.

Не закрыли на карантин? – «Стыд-­позор». Без вариантов. Забывая, что люди, перестав работать, не могут создавать продукцию. Без товаров и услуг рушатся технологические цепочки, экономика. Когда аналогичные меры в других странах – либо молчок, либо восторженные ремарки.

Решили взглянуть, исправилась ли бобруйчанка, автор ТГ-канала, после нашей критики по поводу искусственного нагнетания паники и прекратила ли «кошмарить» жителей города треш-контентом и прочими громкими новостями. Увы. И даже заочно ответила на критику: мол, «кошмарю и буду кошмарить». Она, как и многие другие, так и будет находить для подписчиков самое отвратительное. Но истина в другом – долго на одних зрелищах без хлеба не протянуть. От Минска до околиц растет запрос на позитив, солнце, май, мир и труд. При этом серьезности ситуации с пандемией никто не отрицает, но и перегибы с ежедневной накачкой уже воспринимаются с раздражением.

Александр Казак.