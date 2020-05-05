Победителей конкурса «Блюдо безопасности» выбрали в Могилевской области. Для участия необходимо было приготовить блюдо на тему безопасности, что выражалось в ингредиентах или названии блюда, в его оформлении, исполнении и т.д. Затем снять видео или сделать селфи, прикрепить рецепт и прислать жюри.

Конкурс от областного управления МЧС и ОАО «Бабушкина крынка» стартовал 15 апреля, участники представили более ста рецептов: салаты, бутерброды, гамбургеры, пиццы, крем-супы, паста, торты, куличи, капкейки, блинчики, коктейли и т.д.

- Многие работы были представлены в виде видеопрезентаций, в которых авторы демонстрировали не только свои кулинарные таланты, но и вокальные, театральные и юмористические способности. Что особенно ценно, в роли «кулинаров безопасности» выступали и взрослые и дети, - рассказаластарший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

В общем суммировании баллов победителями были признаны Дарья и Софья Грицкевич из Бобруйска

и Елена Рябиченко из Осипович. Победители получат подарки.