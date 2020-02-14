Педагогическим опытом бобруйчан заинтересовались столичные гости

14 февраля в Бобруйске прошел пресс-тур «Настаўніцкай газеты» по Могилевской области в рамках проекта «Творческое сотрудничество и взаимопомощь в сфере образовательных и информационных технологий».

Знакомство с бобруйским опытом началось со средней школы №34, где участники встречи обсудили внедрение STEM-подхода в образовательное пространство школы. Затронули тему организации деятельности объединения по интересам хореографической направленности. Поделилась 34 школа и современными подходами к оздоровлению учащихся.

В рамках пресс-тура состоялась творческая встреча представителей редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Педагогическая пресса» со специалистами системы образования Бобруйска. На мастер-классе затронули тему «Информационная культура педагога: подготовка материалов к публикации в научно-методическом журнале».

Среди участников были главный редактор журнала «Народная асвета» Светлана Мазурина, заместители директоров по учебной работе, методисты, учителя города и района.

Как рассказали организаторы мастер-класса, основная цель – организовать качественное сотрудничество «Народнай асветы» со школами Бобруйска и Бобруйского района, чтобы в дальнейшем посредствам СМИ поделиться эффективным педагогическим опытом учителей.

Следующей остановкой пресс-тура стал Детский центр развития ребенка №64. Сотрудники учреждения поделились результатами работы в рамках инновационной площадки «Внедрение модели личностного развития ребенка в условиях преемственности дошкольного учреждения и школы», экспериментальной площадки «Апробация содержания дошкольного образования в условиях разных форм его организации». Также затронули тему патриотического воспитания, воспитания экологической культуры, формирование культуры здоровья, участие в конкурсах.

Особое место в жизни Бобруйска занимает STEM-центр в гимназии №3, который участники пресс-тура обязательно посетили и узнали об особенностях его работы. Помимо этого гимназия отметила, как организуется работа STEM-клуба для педагогов и как взаимодействуют с минским офисом компании LYFT. Важной частью встречи стала презентация проектов «Автоматический звонок», Open Street Map и других. Обсудили участники в 3D-моделировании и робототехнике.

Последней станцией пресс-тура стал Бобруйский государственный колледж им. А.Е.Ларина. Здесь журналисты и педагоги рассмотрели сохранение традиций художественного и декоративно-прикладного творчества в учреждении профессионального образования.

Приятным дополнением стало знакомство с творческими работами учащихся и работников, экскурсия по художественному корпусу, посещение мастерских «Художественно-оформительские работы, «Керамическая» и кабинета «Рисунка и живописи. Методики преподавания изобразительного искусства».

В завершении семинара для участников провели мастер-классы по изготовлению декоративного сувенира, декоративной пластики «Влюбленная парочка», «Нетрадиционные техники рисования».