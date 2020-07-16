Парашютисты в небе над Бобруйском
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Фотографии: Александр Анташкевич
На аэродроме 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка тренируется сборная команда Вооруженных Сил Республики Беларусь по парашютному спорту. Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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