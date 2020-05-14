Оплатить за пользование постельным бельем в поездах БЖД теперь можно через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

Услуга предоставляется по желанию через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах «СВ» поездов межрегиональных линий. Для оплаты необходимо при покупке электронных билетов через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд» в разделе «Данные пассажиров» поставить «галочку» в соответствующем поле. В этом случае стоимость данной услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе. Сведения об оплаченной услуге автоматически поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводников, которые выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам после проверки проездных документов.

Новый функционал будет доступен потребителям после обновления мобильного приложения на их устройствах. Официальное мобильное приложение Белорусской железной дороги «БЧ. Мой поезд» доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

На сайте также сообщается о том, что в ближайшее время возможность оплаты за пользование постельным бельем будет внедрена на сайте Белорусской железной дороги.