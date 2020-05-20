Официальная статистика по COVID-19 в Беларуси на 20 мая
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В Беларуси на 20 мая выздоровели и выписаны 11 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 387 673 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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