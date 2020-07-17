О фактах незаконного увольнения и несвоевременной выплате зарплаты можно сообщить в КГК с 20 по 24 июля

В Комитете госконтроля Могилевской области с 20 по 24 июля будет проводиться «горячая линия» с населением по выявлению фактов необоснованного (незаконного) увольнения нанимателями работников.

С 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов по телефонам в Могилеве (8-0222) 62-47-73, 62-47-84 и 62-47-75 можно сообщить специалистам Комитета госконтроля информацию об их увольнении либо принуждении к увольнению, а также о несвоевременной выплате заработной платы.