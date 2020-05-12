Ночные заморозки до -4°С ожидаются в Беларуси 13 мая

Ночные заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Беларуси 13 мая – сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью будет малооблачно, без осадков. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно по северо-западной части страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем местами с порывами до 15-18 м/с.

Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки до минус 4, в отдельных районах будет 1-3 градуса выше нуля. Температура воздуха днем составит 9-15 градусов тепла.