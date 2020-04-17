Не упусти возможность! В Бобруйский отдел Департамента охраны требуются сотрудники

Описание:

-достойная заработная плата (от 700 рублей);

-система дополнительного материального поощрения за качественное исполнение должностных обязанностей (предусмотрено премиальное вознаграждение за участие в раскрытии преступлений, участие в спортивной и общественной жизни, пропаганде и развитии охранных услуг, за добросовестное исполнение должностных обязанностей);

-отпуск от 30 суток (+дополнительно выплачивается пособие на оздоровление к отпуску в размере 2-х окладов денежного содержания);

-возможность строительства жилья с привлечением льготного кредитования (под 5%-й кредит);

-пенсия с 48 лет;

-возможность занятия спортом (зал общефизической подготовки, тренажерный и борцовский залы, посещение бассейна за счет отдела охраны);

-возможность получения качественного высшего образования за счет средств МВД (УО «Академия МВД Республики Беларусь, УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь»);

-другие гарантии и компенсации согласно законодательству

Требования:

-гражданство Республики Беларусь;

- общее среднее образование (как минимум);

-возраст до 26 лет;

-наличие службы в Вооруженных Силах обязательно (исключение: наличие необязательно для граждан, имеющих высшее образование либо имеющих среднее специальное образование и звание мастер спорта);

-отсутствие судимости;

-соответствующее состояние здоровья Обязаности:

- осуществление охранной деятельности (охрана объектов, квартир и иных помещений с личным имуществом граждан; прием сигналов тревоги и реагирование на них; сопровождение товаров и транспортных средств);

-охрана общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан.

Контактные телефоны: 8 (0225) 43-37-54, 8(025) 951-18-65 (Лайф), 8(044) 742-35-41 (Велком), 8(029) 784-27-46 (МТС).