Не упусти возможность! В Бобруйский отдел Департамента охраны требуются сотрудники
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Соискатели приглашаются на полную занятость на должности милиционера, милиционера-водителя, милиционера-кинолога.
Описание:
-достойная заработная плата (от 700 рублей);
-система дополнительного материального поощрения за качественное исполнение должностных обязанностей (предусмотрено премиальное вознаграждение за участие в раскрытии преступлений, участие в спортивной и общественной жизни, пропаганде и развитии охранных услуг, за добросовестное исполнение должностных обязанностей);
-отпуск от 30 суток (+дополнительно выплачивается пособие на оздоровление к отпуску в размере 2-х окладов денежного содержания);
-возможность строительства жилья с привлечением льготного кредитования (под 5%-й кредит);
-пенсия с 48 лет;
-возможность занятия спортом (зал общефизической подготовки, тренажерный и борцовский залы, посещение бассейна за счет отдела охраны);
-возможность получения качественного высшего образования за счет средств МВД (УО «Академия МВД Республики Беларусь, УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь»);
-другие гарантии и компенсации согласно законодательству
Требования:
-гражданство Республики Беларусь;
- общее среднее образование (как минимум);
-возраст до 26 лет;
-наличие службы в Вооруженных Силах обязательно (исключение: наличие необязательно для граждан, имеющих высшее образование либо имеющих среднее специальное образование и звание мастер спорта);
-отсутствие судимости;
-соответствующее состояние здоровья Обязаности:
- осуществление охранной деятельности (охрана объектов, квартир и иных помещений с личным имуществом граждан; прием сигналов тревоги и реагирование на них; сопровождение товаров и транспортных средств);
-охрана общественного порядка и обеспечение личной безопасности граждан.
Контактные телефоны: 8 (0225) 43-37-54, 8(025) 951-18-65 (Лайф), 8(044) 742-35-41 (Велком), 8(029) 784-27-46 (МТС).