Мошенничества на фоне пандемии коронавируса

Любая беда – это благодатная почва для разного рода мошенников, желающих заработать на ней. Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года, породила новые схемы выманивания мошенниками денежных средств у доверчивых граждан, основную группу которых составляют пожилые люди, находящиеся в режиме самоизоляции.

«Компенсации» и мошенничества с картами

Одна из последних появившихся афер связана с предложением выплатить гражданам некую компенсацию ущерба от вируса. Для этого преступники просят сообщить данные банковской карты и персональные сведения гражданина. Получив их, мошенники исчезают, как и деньги с карты пострадавшего.

Также аферисты используют телефонные звонки. Представляясь сотрудником госорганов, абонент ссылается на вымышленный документ, предусматривающий разовые выплаты населению для противодействия коронавирусу (приобретение масок, тестов и т.д.). Для зачисления пособия у жертвы просят сообщить номер банковской карты, после чего похищают с нее деньги.

Напоминаем, что клиенты банков не должны никому сообщать пароли из СМС и данные своих карт.

В числе прочего сейчас распространена продажа фальшивых лекарств, липовый сбор средств на благотворительность. Задача у мошенников — или выманить данные карт, с использованием которых можно похитить деньги, или же получить деньги за несуществующую услугу или товар.

Мошенники используют тему коронавируса как приманку, они создают лжесайты по продаже тестов на распознавание коронавируса. Ссылку на фальшивку отправляют пользователю на электронную почту. Мошенники предлагают оплатить услугу и обещают, что после этого курьер доставит товар. С помощью банковской карты клиент оплачивает покупку, однако на самом деле у него попросту списываются деньги. Вдобавок злоумышленники завладевают персональными данными карт-счета, что в дальнейшем также грозит хищением денег.

Популярна сейчас также рассылка на электронные ящики писем якобы от Всемирной организации здравоохранения. В послании содержится ссылка якобы на статданные по ситуации с коронавирусом в Беларуси и рекомендации по противодействию инфекции. При нажатии на нее активизируется вредоносная программа, блокирующая функционал компьютера и требующая перевода денег на счет преступника.

Поэтому, не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Пользуйтесь только проверенными ресурсами, обращайте внимание, чтобы в строке браузера рядом с названием сайта был значок замочка».

За время пандемии число доменов со словом «коронавирус» увеличилось сразу на 4 тысячи. Помимо этого, на 30% выросло число фишинговых рассылок. Цель таких рассылок — выведать пароли, логины, данные карты за счёт подделки сообщений от доверенного источника. Фишинговые страницы очень похожи на оригинальные страницы сайтов.

Правила, которые помогут Вам не стать жертвой киберпреступлений:

храните номер карточки и ПИН–коды в тайне;

не используйте один пароль для всех интернет-ресурсов;

к своей основной карте в Вашем банке выпустите дополнительную, которой будете расплачиваться в интернете. Туда легко можно будет переводить небольшие суммы денег, и в случае компрометации данных достаточно просто заблокировать ее;

регулярно проверяйте состояние своих банковских счетов, чтобы убедиться в отсутствии «лишних» и странных операций;

поставьте лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка;

не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов при оплате покупок, если Вы не убедились в благонадежности лица/организации, которым предназначаются Ваши средства;

не переводите денежные средства на счета незнакомых лиц;

не перезванивайте и не направляйте ответные SMS, если Вам поступило сообщение о блокировании банковской карты. Свяжитесь с банком, обслуживающим Вашу карту;

будьте осмотрительны в отношении писем с вложенными картинками, поскольку файлы могут содержать вирусы. Открывайте вложения только от известных Вам отправителей. И всегда проверяйте вложения на наличие вирусов, если это возможно;

не переходите необдуманно по ссылкам, содержащимся в спам-рассылках. Удостоверьтесь в правильности ссылки, прежде чем переходить по ней из электронного письма;

не заполняйте полученные по электронной почте формы и анкеты. Личные данные безопасно вводить только на защищенных сайтах;

насторожитесь, если от Вас требуют немедленных действий или представляется чрезвычайная ситуация. Это тоже может быть мошенничеством. Преступники вызывают у Вас ощущение тревоги, чтобы заставить Вас действовать быстро и неосмотрительно;

не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера.

Особое внимание следует уделить вопросам безопасности детей, которые могут стать жертвой преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий и сети Интернет. Это может быть как банальное вымогательство, так и совершение преступлений сексуального характера, склонение к суицидальному поведению.

Правила безопасности, которые должны знать Вы и Ваши дети:

приучите детей посещать только те сайты, которые Вы разрешили;

примите все меры, чтобы ребенок перед распространением своей личной информации советовался с Вами и предупреждал Вас об этом;

запретите скачивать что-либо в сети Интернет без Вашего разрешения;

помогите детям защититься от спама (массовой рассылки коммерческой и иной рекламы или подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выражавшим желания их получать);

беседуйте с детьми о том, что нового они узнали из интернет-ресурсов, появились ли у них новые друзья в социальных сетях, какие темы они обсуждают;

убедитесь в том, что ребенок советуется с Вами перед встречей с лицом, с которым он познакомился в сети Интернет, перед покупкой или продажей каких-либо вещей с использованием «глобальной паутины»;

обсудите с ребенком возможные риски при участии в азартных играх;

постоянно напоминайте несовершеннолетнему о негативных последствиях, к которым может привести разглашение его личной информации;

контролируйте, какими чатами и сайтами пользуется ребенок. С этой целью установите на компьютерных устройствах программу, блокирующую посещение ребенком «опасных» сайтов; установите на своих мобильных устройствах приложения, предусматривающие уведомления родителей о посещении (или попытке посещения) ребенком «опасного» сайта;

обращайте внимание на изменение поведения подростка (угнетенное настроение, повышенная тревожность, нежелание делиться с Вами информацией о том, с кем он общается, какие у него и его друзей общие интересы), что может являться признаком совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего, в том числе с использованием сети Интернет;

объясните детям, что при поступлении оскорблений, незаконных требований и угроз в их адрес, им необходимо сразу же сообщить об этом взрослым, поскольку они всегда найдут поддержку и защиту в Вашем лице.

Помните, доверительные отношения с ребенком в большинстве случаев помогут предотвратить совершение в отношении него преступлений, в том числе в сети Интернет!

Роман Романенко, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД.