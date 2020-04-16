Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Воздержитесь от посещения храмов»

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов.

«Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, – сказал митрополит. – Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким».

Освящение пасхальной трапезы будет организовано на улице возле храмов. «Куличи и пасхи будут освящаться на улице, за пределами храмов. Мы призываем всех в эти дни молиться дома. Тем более что богослужения будут транслироваться на телеканалах», – подчеркнул митрополит Павел.

Он также порекомендовал воздержаться от посещения кладбищ на Радоницу.