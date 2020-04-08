Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь
mogilevnews.by 102 0
Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь вечером 7 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава. В состав делегации вошли три эксперта. Официальная работа миссии начнется 8 апреля и продолжится до субботы - 11 апреля.
Экспертам будет предоставлена возможность на месте оценить реальную ситуацию, адекватность принимаемых мер, проанализировать подходы к оказанию медицинской помощи. Планируется, что специалисты посетят учреждения здравоохранения Минска, а также Минской и Витебской областей.
Делегация прибыла в Беларусь по приглашению Главы белорусского государства.
также
-
Минприроды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах
-
Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь
-
Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи
-
ГАИ: рейтинг несдачи в 50% для автошкол считается хорошим, у некоторых он доходит до 90%
-
Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы