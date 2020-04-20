МЧС Могилевской области проведет для школьников онлайн-уроки безопасности

Прямые эфиры по основам безопасности жизнедеятельности будут организованы в аккаунтах Центра безопасности в социальных сетях ("ВКонтакте" и Instagram) каждый рабочий день в 11.00 с 20 апреля по 6 мая. Во время таких трансляций школьники и все желающие смогут узнать о правилах поведения дома и на улице, алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях, оказании первой медицинской помощи и многом другом.

"Сегодня острым является вопрос обучения школьников основам безопасности жизнедеятельности, - подчеркнули собеседники. - Мы предлагаем детям провести время с пользой: научиться правилам безопасности онлайн и заодно проверить знания, а за хорошие результаты даже получить приятные бонусы".

Желающие смогут испытать себя в дистанционном конкурсе "Безопасность-online", который пройдет с 20 по 25 апреля в два этапа. Во время первого участники ответят на 15 вопросов по основам безопасности жизнедеятельности и, если справятся на 100%, получат право перейти во второй тур, где будут выполнять задания с помощью интернет-поиска. Победителей ждут поздравления и приятный сюрприз.