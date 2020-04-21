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Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

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Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения национального рынка. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка".

"Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты, - сказал Александр Лукашенко. - Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру".

Как доложил губернатор Могилевской области Леонид Заяц, в его регионе ежедневно расходуется 20 тыс. защитных масок, а отшивается - около 470 тыс. "Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям, - подчеркнул Президент. - Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать".

Глава государства еще раз уточнил, действительно ли в области и стране закрыты потребности медучреждений и аптек в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет, если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. В сутки в Беларуси шьют более 2 млн масок. К производству подключены как крупные предприятия, так и малый бизнес, образовательные и социальные учреждения. Причем эта работа была организована практически с нуля - еще пару месяце назад в стране производили лишь 60 тыс. масок в сутки.

Президент подчеркнул: если в каких-то аптеках нет масок или цена на них сильно завышена, с ними следует жестко разобраться. "Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей", - сказал он.

В то же время Александр Лукашенко считает, что не надо создавать чрезмерные запасы. "Надо запас - пусть он будет, но излишеств не должно быть, пропадет же", - добавил глава государства. Также он напомнил, что не надо забывать и о производстве традиционной продукции на предприятиях, например, одежды, если говорить о "Славянке". "Сейчас мы маски будем шить, а завтра по импорту завозить рубашки? Это не дело. Надо гибко себя вести", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, 17 марта правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров. В перечне товаров оказались одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, респираторы, хирургические халаты, маски, бахилы, бинты, вата, марля, различные виды медицинских перчаток. Запрет вывоза также касается комплектов одежды для медиков, дыхательного оборудования и некоторых других товаров. Эти товары запрещено вывозить из Беларуси вне зависимости от страны их происхождения.

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