Курс на обновление. Стены Бобруйской детской больницы украсят уникальные рисунки

Бобруйскую детскую больницу планируют ввести в эксплуатацию уже этим летом. О корректировке сроков реконструкции значимого объекта на собрании городского актива сообщил председатель горисполкома Александр Студнев, подчеркнув, что открытие учреждения будет приурочено ко Дню города.

Мы отправились на главную стройку Бобруйска, где кипит работа, и узнали все подробности масштабного строительства. Напомним, что генеральный подрядчик –

ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» – приступил к выполнению работ в декабре 2018 года.

Как рассказал начальник участка Владимир Прудников, сейчас ведется отделка основного корпуса больницы: укладывается плитка на пол, стены, ведутся малярные работы, устанавливаются подвесные потолки, пластиковые двери. В бывшем здании детской поликлиники, где теперь расположится административный корпус, были демонтированы стены второго этажа – рабочие возвели новые. Сейчас в здании занимаются устройством стропильной системы под шатровую кровлю.

– В работе задействованы весь комбинат и субподрядные организации – всего около 200 человек, – подчеркнул Владимир Борисович.

Крыша и окна в здании больницы смонтированы, а все работы на внешнем контуре сейчас связаны с утеплением фасада, обрамлением окон, установкой отливов и откосов. На этой неделе ожидается поставка металлокассет на вентфасад. По словам Владимира Прудникова, они не будут утяжелять здание, при этом тепло не выйдет за пределы помещения.

Особое внимание уделят благоустройству внутреннего двора: здесь положат бордюрную и тротуарную плитки, установят малые архитектурные формы. Территорию превратят в настоящую зону отдыха.