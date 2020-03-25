Курс на обновление. Стены Бобруйской детской больницы украсят уникальные рисунки

Бобруйскую детскую больницу планируют ввести в эксплуатацию уже этим летом. О корректировке сроков реконструкции значимого объекта на собрании городского актива сообщил председатель горисполкома Александр Студнев, подчеркнув, что открытие учреждения будет приурочено ко Дню города.
Мы отправились на главную стройку Бобруйска, где кипит работа, и узнали все подробности масштабного строительства. Напомним, что генеральный подрядчик –
ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» – приступил к выполнению работ в декабре 2018 года.
Как рассказал начальник участка Владимир Прудников, сейчас ведется отделка основного корпуса больницы: укладывается плитка на пол, стены, ведутся малярные работы, устанавливаются подвесные потолки, пластиковые двери. В бывшем здании детской поликлиники, где теперь расположится административный корпус, были демонтированы стены второго этажа – рабочие возвели новые. Сейчас в здании занимаются устройством стропильной системы под шатровую кровлю.
– В работе задействованы весь комбинат и субподрядные организации – всего около 200 человек, – подчеркнул Владимир Борисович.
Крыша и окна в здании больницы смонтированы, а все работы на внешнем контуре сейчас связаны с утеплением фасада, обрамлением окон, установкой отливов и откосов. На этой неделе ожидается поставка металлокассет на вентфасад. По словам Владимира Прудникова, они не будут утяжелять здание, при этом тепло не выйдет за пределы помещения.
Особое внимание уделят благоустройству внутреннего двора: здесь положат бордюрную и тротуарную плитки, установят малые архитектурные формы. Территорию превратят в настоящую зону отдыха.
Лечение творчеством
Необычный сюрприз для больницы готовит УО «Бобруйский государственный колледж им. А.Е. Ларина»: 25 учащихся уже больше месяца создают эскизы уникальных картин, которые в будущем украсят ее стены.
– Наши ребята выполняют разработку эскизов для разных возрастных категорий. Для малышей будут использованы мультипликационные и сказочные персонажи. Для детей старше выполняем эскизы в современной стилистике, – рассказывает мастер производственного обучения Людмила Никитина. – Главная задача – создание атмосферы, вызывающей положительные эмоции у будущих пациентов. Именно поэтому обязательно используем теплую цветовую гамму. Все должно быть выполнено в спокойных тонах, напоминающих домашний уют. Около 50 творческих эскизов уже готовы, в планах создать еще 150.
Людмила Григорьевна подчеркнула: для работы на стенах будут использоваться акриловые краски. Этот материал не поддается атмосферным воздействиям – не выцветает, не имеет запаха при работе, а после покрытия лаком хорошо чистится и моется.
После капитального ремонта детская больница превратится в современное медицинское учреждение с новым высококачественным оборудованием и по-домашнему комфортными условиями, благодаря которым пациенты будут идти на поправку быстрее. Вскоре завершится внешняя отделка здания, вслед за ней – внутренняя. Затем начнут расставлять мебель и монтировать оборудование. Недалек тот день, когда на торжественном открытии перережут красную ленту.