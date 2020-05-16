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Экономика

Конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства стартовал в Могилевской области

mogilevnews.by 29 0

Конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства стартовал в Могилевской области

Конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства с 12 мая проходит в Могилевской области. Об этом сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.
Конкурс проводится в целях оказания субъектам малого предпринимательства государственной поддержки в виде предоставления:
субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами,
субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Подробности об участии в конкурсе размещены на интернет-сайтах: http://mogilev-region.gov.by; http://mogbiz.by.

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