Конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства стартовал в Могилевской области

Конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства с 12 мая проходит в Могилевской области. Об этом сообщили в комитете экономики Могилевского облисполкома.

Конкурс проводится в целях оказания субъектам малого предпринимательства государственной поддержки в виде предоставления:

субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами,

субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Подробности об участии в конкурсе размещены на интернет-сайтах: http://mogilev-region.gov.by; http://mogbiz.by.