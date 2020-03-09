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Караник о ситуации с коронавирусом: риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий

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Караник о ситуации с коронавирусом: риск тяжелых форм расцениваем как не очень высокий

Риск появления тяжелых форм заболевания, вызванного новым коронавирусом, Минздрав оценивает, как не очень высокий. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Министр отметил, что Беларусь имеет возможности для того, чтобы защититься от распространения коронавирусной инфекции и появления ее тяжелых форм. «Чтобы никто от этой болезни не умер, в наших силах предпринять все меры. Мы на сегодняшний момент риск именно тяжелых форм расцениваем как не очень высокий, потому что в отличие от многих стран у нас есть несколько иное построение системы, которое позволяет более оперативно и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы», - сказал Владимир Караник.

В Беларуси по ситуации с коронавирусом, по сравнению с сопредельными странами, существует ряд преимуществ. В частности, во многих странах такое понятие, как санэпидемслужба, отсутствует, пояснил министр. В Беларуси же данная структура проводит санитарно-эпидемиологические расследования, контролирует распространение инфекции и занимается лабораторной диагностикой. Помимо этого, в большинстве стран нет такого понятия, как инфекционная больница. Это означает, что пациенты, у которых есть легкое проявление инфекции, находятся дома. Но когда заболевание принимает серьезную форму, больные попадают в обычные больницы - как правило, в реанимационное отделение. Это таит в себе огромную опасность, поскольку в данном отделении находятся люди, которым не стоит контактировать с пациентами с коронавирусной инфекцией.

По словам Владимира Караника, именно в связи с этим в Беларуси предприняты меры по разделению потоков пациентов. В частности, для того, чтобы в общей реанимации не оказались инфицированные пациенты. Все случаи с пневмонией, независимо от того, был пациент за границей или нет, проверяются на наличие коронавирусной инфекции, чтобы эти пациенты случайно не оказались в общей реанимации. В связи с этим создается резерв коек.

В качестве примера министр привел первый случай с коронавирусом: «В течение суток был госпитализирован 91 контакт первого уровня. Анализ в этих случаях может прийти днем, утром или ночью. Мы на это реагируем сразу же. В первом случае с коронавирусом совещание было собрано в Минздраве в 3 часа ночи. Соответственно, мы должны иметь резервный фонд коек для того, чтобы не допустить пересечения потоков пациентов с подозрением на инфекцию и с другими заболеваниями. Поэтому и создаются меры профилактики. Чем лучше мы будем готовы профилактически, тем меньше случаев, что эти койки нам всем понадобятся. На сегодняшний момент они нам не нужны».

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