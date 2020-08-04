Как проголосовать избирателям с COVID-19?

В соответствии с Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению референдумов от 31 июля 2020 г. № 125 «О голосовании избирателей с выявленной инфекцией COVID-19 при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году» голосование избирателей с COVID-19 не проводится на участках для голосования, на территории которых они зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания.

Территориальные амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения по месту жительства или месту пребывания избирателей с COVID-19:

информируют избирателей с COVID-19 о возможности проголосовать на участках для голосования, образованных в больничных организациях здравоохранения, и способе организации голосования на конкретном участке: путем доставки избирателя с COVID-19 на соответствующий участок для голосования либо выезда членов участковой комиссии к месту проживания избирателя с COVID-19;

передают сведения об избирателях с COVID-19, изъявивших желание проголосовать на участках для голосования, образованных в больничных организациях здравоохранения, в участковые комиссии по выборам Президента Республики Беларусь данных участков.

Доставку избирателей с COVID-19 на участки для голосования, образованные в больничных организациях здравоохранения, либо выезд членов участковых комиссий данных участков для голосования к месту проживания избирателей с COVID-19 обеспечивают соответствующие организации здравоохранения.