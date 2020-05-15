…И точки, тире телеграфные. Из истории развития электросвязи в Бобруйске

Развитие нового вида связи началось с изобретения русским ученым П.Л. Шиллингом в 1832 году электромагнитного телеграфа. Первоначально он использовался в военных целях. Чуть более 160 лет назад самый быстрый и лаконичный вид коммуникации по­явился и в Беларуси, когда была введена в эксплуатацию телеграфная линия между Минском и Бобруйском. Этому событию в 2009-м посвятили выпуск специальной почтовой марки.

А поначалу разбивали и воровали

Телеграфные столбы с белыми изоляторами и уходящими вдаль проводами сразу привлекли внимание обывателей. И злоумышленников среди них. Фаянсовые чашки разбивали, а телеграфную проволоку похищали для нужд в хозяйстве и на продажу. Власти были вынуждены принять строгие меры для сохранения важнейшего средства связи. Ровно 165 лет назад высочайше утверждено «Положение о наказаниях за повреждение телеграфов». В соответствии с ним виновные, между прочим, подвергались не только штрафам, но и ссылке в арестантские роты, сибирские губернии, каторжные работы и даже смертной казни. Лицам же «непривилегированного сословия», ссылавшимся в Сибирь, присуждалось и наказание розгами и плетьми.

Такой подход, очевидно, и позволил в дальнейшем сделать телеграфную связь одним из основных видов коммуникации, особенно в вооруженных силах, на железной дороге. Неслучайно и то, что начальниками первых телеграфных станций назначались исключительно офицеры. Ровно 160 лет назад были утверждены первые общие штаты для таких станций, включавшие почти военные должности обер-телеграфистов, старших и младших телеграфистов, сигналистов, рассыльных и других. Не стал исключением в освоении телеграфа по таким принципам и наш город на Березине. В Российском государственном историческом архиве хранится дело Главного управления почт и телеграфов МВД «Об устройстве телеграфной линии через Бобруйскую крепость». А 18 декабря 1859 года «Минские губернские ведомости» на первой странице сообщили о начале работы 27 ноября 1859 года первых телеграфных станций в Минске и Бобруйске.

Как немцы захватили телеграф

В 1865 году начальником телеграфной станции в Бобруйске работал назначенный четырьмя годами ранее подпоручик Иоган-Вильгельм Ульрихович Рель. Младшим механиком служил не имевший чина Евгений Антонович Амейе. Остальной штат составляли старшие телеграфисты Федор Андреевич Мейер, Иван Антонович Розенберг, Адольф Юлианович Рейнер и младшие телеграфисты Александр Иванович Аттенштедт и Карл Иванович Адамсон. Судя по фамилиям, их можно было отнести к преобладавшей тогда в городе еврейской национальности, но типично русские имена и отчества не позволяют этого сделать – просто все они были обрусевшими немцами и исповедовали, кроме католика Амейе, лютеранскую веру.

Через два года соплеменника на пос­ту начальника бобруйского телеграфа сменил титулярный советник Эдуард Вернерович Эрн. За исключением механика, произошли кадровые изменения и среди телеграфистов: старшими пришли Альвиль Иванович Эвертц, Георг Карлович Тизен, Александр Иванович Голландер, Александр Алозиевич Армантович, Франц Павлович Баккерт, Василий Карлович Долгополов и Давид Карлович Буш, младшими – Михаил Иванович Анохин и Эрнест Фердинандович Матусевич. Стала телеграфисткой в 1866-м и жена начальника Леонтина Казимировна Эрн. Как видим, и к 1870 году прослойка одноверцев преобладала – католиками были только Амейе и супруга руководителя, а православными – Анохин и Долгополов.

Линию на однородность национального состава станции пытались выдерживать и через пять лет, но представители титульной нации активно овладевали достижениями технического прогресса. Начальником был коллежский регистратор Гвидо Егорович Рубом, на прежних местах оставались Амейе и Тизен – последний как единственный телеграфист в Бобруйске 1-го разряда. В связи с введением разрядов произошло обновление кадров в основном сос­таве: со вторым работали Э.Ф. Матусевич и Владимир Николаевич Зоммер, с 3-м – лютеране Рафаил Епигмеушевич Малаховский, Эрнест Вильгельмович Аменда и Иван Александрович Келлер, православные Дмитрий Григорьевич и Иван Григорьевич Дубницкие, Василий Петрович Дорошенко и Афанасий Васильевич Моярович. Полностью славянами был укомплектован штат телеграфистов 4-го разряда: Иван Федорович Федоров, ­Иосиф Фадеевич Микульский, Александр Тимофеевич Навроцкий, Владимир Иванович Ющенко, Михаил Никитич Фесков и Семен Яковлевич Милентьев. Помогали обеспечивать электросвязь 145 лет назад и так называемые надсмотрщики – Иван Александрович Александров, Петр Ефимович Лобырев и Фома Евфимович Соколовский.

Телеграфизация усиливалась

К концу 1870-х телеграфное сообщение в Минской губернии осуществлялось между Минском, Борисовом, Слуцком, Несвижем, Пинском, Новогрудком, Мозырем, Речицей и Бобруйском. Телеграфной станцией в нашем городе продолжал руководить Г.Е. Рубом. Из прежних работали Голландер, Федоров, Ющенко, Моярович и Навроцкий. С новыми силами влились в коллектив телеграфисты 1-го разряда – Вильгельм Иванович Битнер, 2-го – Иван Степанович Рутковский, 3-го – Владимир Назарович Фомин и Викентий Осипович Бейгиер, 4-го – Семен Николаевич Адамович, Иван Эрнестович Фальк, Петр Васильевич Ольденбург-Герцко, Константин Дионисиевич Седельников, Козьма Львович Забелло, Адриан Семенович Винницкий и Георгий Гильяшев, а также надсмотрщики Викентий Гаврилович Лосицкий и Леонид Сильвестрович Тербеденко.

К середине 1880-х в империи была проведена очередная почтовая реформа, в результате которой почтовое и телеграфное ведомства объединились и образовали единое Главное управление почт и телеграфов Министерства внут­ренних дел. Штаты тоже были оптимизированы. В нашем городе на Березине численность на телеграфной станции сократилась до 7 человек во главе со все тем же Г.Е. Рубом. Из новых телеграфис­тов 3-го разряда появились лишь жены старых сотрудников – Мария Львовна Рубом и Людвика Францевна Битнер.

С июля 1886 года образован Минский почтово-телеграфный округ, в состав которого вошли Минская, Могилевская и Витебская губернии. В следующем году проработавший в Бобруйске почти полтора десятка лет Гвидо Егорович Рубом был переведен вместе с женой в Минск, где они стали соответственно начальником телеграфной станции и телеграфистом 3-го разряда. Всего тогда в нашей губернии работали 8 почтово-телеграфных отделений и 9 почтово-телеграфных контор. О стремительном развитии телеграфа говорит то, что через 10 лет их было уже 36 и 15 соответственно. Тем не менее, минский губернатор в 1895 году поручал в своем циркуляре городскому голове развернуть среди зажиточных горожан пропаганду удобств пользования телеграфом.

Новый век – другие возможности

Поскольку первоначально телеграф использовался только для военных нужд, первый аппарат его был установлен в Бобруйской крепости. Войска же в цитадели были всегда, поэтому телеграфная связь с ней не прекращалась никогда. В 1909 году на время военного сбора в лагере при крепости открыли временное телеграфное отделение. В 1910-м на Минском форштадте стало действовать уже городское почтово-телеграфное отделение. В 1911-м во время лагерного сбора в крепости вновь работало временное телеграфное отделение. В 1912-м Бобруйская почтово-телеграфная контора 3-го класса получила статус заведения 2-го класса. Технический прогресс вносил изменения, и в 1914 году было открыто вспомогательное телеграфное отделение при Бобруйской военной станции искрового телеграфа. Так проводной телеграф уступал место беспроволочному. Его станция располагалась в здании сегодняшнего райотдела милиции на так называемом ближнем Форштадте.

Плата за телеграфную корреспонденцию взималась до революции пословно. При этом в пределах города или пригорода – по 1 копейке за слово, в пределах Европейской и Азиатской России – по 5, при переходе из Европейской России в Азиатскую или обратно – по 10 с прибавлением сверх того 15 копеек за каж­дую телеграмму. Наибольшая длина слова полагалась в 15 букв, излишек считался за два слова. Знаки препинания, тире, апострофы не входили в счет слов. Каждые 5 цифр считались за слово. Точки, запятые, входившие в состав чисел, дробные знаки считались каждый за отдельную цифру. Срочная телеграмма передавалась прежде всех обычных телеграмм, но и плата за нее взималась втрое больше против обыкновенной. Военная обстановка, в которой оказалась Советская Россия, требовала еще большей лаконичности. Как подчеркивала специальная инструкция Реввоенсовета, «Следует избегать употребления предлогов, приставок, союзов… Уничтожить слова… «прошу», «благоволите», «не откажите» и проч. Всякий получатель… должен понять, что отсутствие этих слов не является актом невежливости или недостатка уважения».

Протяженность телеграфных линий в советской Белоруссии тоже непрерывно возрастала. В 1923 году она достигла 1920 километров при 307 действующих телеграфных аппаратах, в 1925-м – уже 4512 километров при 262 аппаратах. Уменьшение числа действующих аппаратов дает основание заключить, что телеграфная сеть росла не только количественно, но и качественно, обслуживая одним аппаратом несколько линий. За период 1924-1925 годов были капитально отремонтированы с заменой проводов городские линии в Бобруйске, Орше, Речице, Витебске, капитально перестроены Полоцкая, Калинковичская, Бобруйская конторы, последняя из которых располагалась на улице Ольховской (сегодняшней Чонгарской), а заведовал ею Н.В. Гурло. В Бобруйском уезде имелось семь почтово-телеграфных контор: Глусская, Паричская, Свислочская, Осиповичская, Уреченская, Стародорожская и Бобруйская, возглавлял которую Ф. Точко.

Александр Казак.