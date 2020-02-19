Хор «Криничка» – финалист республиканского конкурса «Спяваем разам!»

18 февраля образцовый концертный хор «Криничка» средней школы № 6 принял участие в областном туре республиканского конкурса хорового творчества «Спяваем разам!».

На суд жюри была представлена программа из трех музыкальных произведений. Мастерство исполнения удостоено диплома I степени . А уже 1 апреля «Криничка» представит Могилевскую область на заключительном этапе, который пройдет в Минске.