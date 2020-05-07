Грузия откроется для иностранных туристов с 1 июля

Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает грузинское информагентство Black Sea Press.

Уже с 15 июня в стране станут доступны сервисы внутреннего туризма, а еще через две недели Грузия начнет принимать международных визитеров из ряда стран. "Мы сделаем это путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседними странами и безопасных коридоров с точки зрения двухсторонних переговоров со странами, которые интересны для нас туристически. Эти переговоры уже начались", - сказал премьер-министр.

По его словам, чтобы начать принимать иностранных туристов, в течение месяца властям и бизнесу предстоит проделать большую работу. Одновременно премьер напомнил о мероприятиях, спланированных властями для помощи сфере туризма.

Глава грузинского правительства говорил и о том, что Грузия сумела быстро приспособить свою гостиничную индустрию под нужды карантина, одной из первых внедрив в сфере стандарты здравоохранения. Георгий Гахария уверен, что этот опыт поможет туристической отрасли быстро восстановиться, а также гарантировать безопасность всем путешественникам, прибывающим в страну.

Для предотвращения распространения коронавируса Грузия закрыла свои границы для иностранных граждан 18 марта. С 21 марта на территории страны объявлено чрезвычайное положение. Предполагается, что режим ЧП будет отменен 22 мая. По последним данным, в Грузии подтверждено 615 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 9 человек.

belta.by