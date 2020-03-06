«Гимназистка, спортсменка и просто красавица…» 17-кратная чемпионка РБ, призер и чемпионка Европы и мира по шахматам Ксения Зеленцова рассказывает о своем увлечении

…А еще кандидат в мастера спорта, 17-кратная чемпионка Республики Беларусь, призер и чемпионка Европы и мира по шахматам в своей возрастной категории. Это все она – девятиклассница гимназии №1, учащаяся областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, 14-летняя Ксения Зеленцова. Мы встретились с бобруйской принцессой шахмат накануне 8 Марта.

– Ксения, в каком возрасте ты впервые села за шахматную доску?

– Когда мне было семь. Подружка уже занималась шахматами, мне стало интересно, и я попросила папу, чтобы он научил меня этой игре. Так мой отец Олег Витальевич, имеющий первый разряд по шахматам еще с советских времен, стал не только моим учителем, но и первым тренером.

– И чем же тебя так увлекла эта игра?

– В шахматах у меня своя армия – целых 16 фигур. Мне нравится разрабатывать стратегию, обходить ловушки соперника и придумывать свои. Естест­венно, побеждать!

– Наград с различных соревнований, турниров наверняка уже превеликое множество?

– Дипломы давно не считала. Кубков 44. Медалей хватает, чтобы украсить со всех сторон новогоднюю елку высотой метр восемьдесят.

– А наиболее значимая для тебя победа?

– Пожалуй, первое место на чемпионате мира в 2017 году. Я тогда взяла «серебро» в рапиде (быстрые шахматы) и «золото» в блице.

– Минувший год тоже был для тебя довольно насыщенным в соревновательном плане?

– Да, я выступала на чемпионате Европы (до 14 лет), проходившем в Братиславе, была там четвертой. На чемпионате мира (до 18 лет) в Индии вошла во вторую десятку. И еще были второе место по быстрым шахматам, третье – командное по рапиду, третье – в суперфинале на «Европе» в Таллине.

– Ксения, на соревнованиях, сборах ты, наверное, бываешь чаще, чем в родном Бобруйске?

– Буквально 15 февраля я вернулась с чемпионата Беларуси (до 18 лет), взяла золотую медаль. Честно говоря, турнир был не сложный, но очень нервный, тяжело было морально. Перед ним вы­играла первый этап чемпионата страны среди женщин – вышла в Высшую лигу и завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в октябре в Анталии. Пытаюсь еще завоевать путевку на чемпионат мира в Румынии.

– А кто сейчас тебя тренирует?

– По большому счету я занимаюсь самостоятельно, папа подсказывает. Время от времени езжу в Могилев на сборы к тренеру Александру Анатольевичу Столярову, он мне с дебютами помогает.

– И последний вопрос: о чем мечтает юный гроссмейстер?

– В 2022 году в Минске пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Мечтаю не только принять участие, но и победить. Еще хотела бы выиграть чемпионат мира среди взрослых. А самая заветная греза – создать свою шахматную школу.

– Что ж, Ксения, пусть все твои мечты осуществятся! С наступающим праздником весны!

Александр Анташкевич. Фото автора.