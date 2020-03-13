ГАИ Могилевской области усилила контроль за безопасностью дорожного движения во время посевной кампании

В текущем году сотрудники Госавтоинспекции выявили 42 правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, допущенных со стороны работников субъектов хозяйствования АПК, в т.ч. пять фактов управления сельскохозяйственной техникой в состоянии алкогольного опьянения.

- За выпуск на линию технически неисправных транспортных средств, либо не прошедших гостехосмотр или не зарегистрированных в установленном порядке к ответственности привлечены три должностных лица сельскохозяйственных предприятий. За допуск к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих права управления, либо без прохождения предрейсового медицинского освидетельствования меры административного воздействия приняты к 12 ответственным должностным лицам, - отметил Виктор Цурпанов.