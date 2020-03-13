ГАИ Могилевской области усилила контроль за безопасностью дорожного движения во время посевной кампании
mogilevnews.by 6 0
Контроль за безопасностью дорожного движения техники АПК усилила Госавтоинспекция. Как сообщил вриод начальника ГАИ УВД облисполкома Виктор Цурпанов, сотрудники ГАИ проверили 108 из 168 сельхозпредприятий области, осмотрели более 14 тысяч транспортных средств, сельхозмашин, различного навесного и прицепного оборудования.
В текущем году сотрудники Госавтоинспекции выявили 42 правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, допущенных со стороны работников субъектов хозяйствования АПК, в т.ч. пять фактов управления сельскохозяйственной техникой в состоянии алкогольного опьянения.
- За выпуск на линию технически неисправных транспортных средств, либо не прошедших гостехосмотр или не зарегистрированных в установленном порядке к ответственности привлечены три должностных лица сельскохозяйственных предприятий. За допуск к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих права управления, либо без прохождения предрейсового медицинского освидетельствования меры административного воздействия приняты к 12 ответственным должностным лицам, - отметил Виктор Цурпанов.