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ГАИ ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП

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ГАИ ищет свидетелей и очевидцев двух ДТП

Госавтоинспекцией УВД Бобруйского горисполкома устанавливаются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 24 апреля около 17 часов 00 минут на перекрестке улиц Гоголя и Каменского города Бобруйска с участием автомобиля «Ниссан Скайлайн» и автомобиля «Фольксваген Тигуан».

Также ГАИ устанавливаются свидетели и очевидцы ДТП, имевшего место 7 мая около 11 часов 19 минут на 7 км улицы Минское шоссе города Бобруйска с участием автобуса «МАЗ 105» и мотоцикла «Хонда».

Граждан, которым известны обстоятельства происшествий, просят позвонить по телефонам: 71-55-55, 59-01-99.

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