Фотографы из Беларуси могут принять участие в конкурсе ASE International Photo Awards 2020

Фотографы из Беларуси могут принять участие в международном конкурсе фотожурналистики ASE International Photo Awards 2020, сообщили в Инжиниринговом дивизионе госкорпорации "Росатом".

Участниками конкурса могут стать профессиональные фотографы, а также фотографы-любители старше 18 лет, граждане стран присутствия инжинирингового дивизиона: Бангладеш, Индия, Китай, Египет, Венгрия, Финляндия, Турция, Болгария, Словакия, Беларусь, Узбекистан, Россия.

"Цель конкурса - привлечь внимание к жизни, культурному богатству, национальной самобытности стран присутствия инжинирингового дивизиона, а также показать добрососедство людей, природы и атомной энергии", - пояснили организаторы.

Фотографии должны соответствовать номинациям конкурса и рассказывать об одной из стран присутствия инжинирингового дивизиона. Номинации - "Атом рядом", "Моя страна", "Стоп-кадр", "Диалог с природой", "Мы - это то, что мы едим".

Победители в номинациях будут награждены памятными призами и поездкой в Россию для участия в церемонии награждения. Лучшие работы конкурсантов войдут в итоговый каталог и будут представлены на фотовыставках, запланированных в организациях инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

Прием заявок на фотоконкурс ASE International Photo Awards продлится до 17 сентября 2020 года включительно. Заявки направляются по электронной почте photoawardsrussia@gmail.com.