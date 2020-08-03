ФК «Белшина» одержал уверенную победу над ФК «Смолевичи»

В матче двадцатого тура «Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2020 года среди команд высшей лиги» футболисты «Белшины» в гостях одержали уверенную победу со счетом 0:3 над футбольным клубом «Смолевичи».