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Спорт

ФК «Белшина» одержал уверенную победу над ФК «Смолевичи»

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ФК «Белшина» одержал уверенную победу над ФК «Смолевичи»

В матче двадцатого тура «Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2020 года среди команд высшей лиги» футболисты «Белшины» в гостях одержали уверенную победу со счетом 0:3 над футбольным клубом «Смолевичи».

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