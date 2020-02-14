День святого Валентина: самые романтические мировые рекорды

Самая большая коробка шоколада

Самая большая в мире коробка конфет марки Thorntons Moments весила 1689 кг. Сладости были изготовлены на фабрике в Великобритании 2 апреля 2008 года. Высота коробки - 52 м, ширина - 36 м.

Старейшая в мире супружеская пара (совокупный возраст мужа и жены)

Если вам и вашей половинке повезет состариться вместе, вы сможете побить этот рекорд.

Джон и Шарлотта Хендерсон были помолвлены еще в 1939 году, а спустя 80 лет, в конце 2019 года, они официально стали старейшей семейной парой в мире.

Будущие муж и жена познакомились на уроке зоологии, когда Джон сел рядом с Шарлоттой. Через некоторое время они уже не расставались ни на минуту.

Сейчас общий возраст пары - больше 212 лет, они вместе с тех пор, как им исполнилось 20 лет. Их секрет долгой и счастливой семейной жизни заключается в том, чтобы быть хорошими друзьями и никогда не ложиться спать по ночам, сердясь друг на друга.

Старейшая любовная поэма

Самое старое сохранившееся стихотворение о любви начертано на глиняной табличке времен шумеров, изобретателей письменности, около 3500 г. до н.э. Археологи дали стихотворению не самое романтическое название - "Стамбул №2461". Автор произведения неизвестен, но, как полагают, его читала невеста шумерского короля Шу-Син, правившего между 2037 и 2029 годами до н.э.

Самый продолжительный подводный поцелуй

Самый длительный поцелуй под водой - с задержкой дыхания - зафиксирован в Риме, Италия, 18 марта 2010 года. Он продолжался 3 мин 24 сек, рекорд принадлежит итальянцам Мишелю Фукарино и Элисе Лаззарини. Представители Книги рекордов Гиннесса просят не пытаться повторить это достижение дома.