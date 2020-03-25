Что такое социальное дистанцирование и как это поможет остановить распространение коронавируса

Социальное дистанцирование - это инструмент, который службы общественного здравоохранения рекомендуют использовать для замедления распространения болезни, передаваемой от человека к человеку. Проще говоря, это означает, что люди держатся достаточно далеко друг от друга, чтобы коронавирус - или любой патогенный микроорганизм - не мог распространиться от одного человека к другому.

Если люди практикуют «социальное дистанцирование», избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.

Цельсоциального дистанцирования – снижение вероятности контакта между инфицированными и неинфицированными людьми, чтобы уменьшить уровень передачи инфекции.