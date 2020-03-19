Что такое «генетический» жир, с которым бесполезно бороться?

Вряд ли взрослому человеку придет в голову попытаться изменить свой рост или размер ноги, а вот вес и объемы мечтают изменить многие. Ученые доказали, что сделать это почти невозможно.

Наш оптимальный вес или, как его назвали ученые set-point, так же как и рост, предопределен генетически, и организм поддерживает его большую часть жизни. Специалисты объясняют, почему для одних это 50, а для других - 70 килограммов.

ДОСТАЛСЯ В НАСЛЕДСТВО

Конечно, речь идет не о точной цифре, а о заданном диапозоне в несколько кг, в рамках которого организм стремится оставаться.Трэси Манн, преподаватель психологии из Университета Миннесоты (США) и автор книги "Тайны лаборатории питания", вот уже более 20 лет занимается проблемами пищеварения и уверен, что роль генов в регулировании массы тела доказана.

Например, ученые сравнивали вес 500 приемных детей с весом их биологических и приемных родителей. Выяснилось, что если бы на вес детей влияли среда и пищевые привычки приобретенные от приемных родителей, то тогда бы и вес этих детей был сходен с присущим членам приемной семьи, но все оказалось наоборот - масса их тела соотносилась с весом биологических родственников. То же оказалось и в случае с близнецами, которые воспитывались в разных семьях и даже не были знакомы. Их вес был практически одинаков. "Что бы вы ни делали", - считает Трэси Манн, "в итоге, все равно окажетесь в определенном вашими генами диапазоне массы тела".

ГОЛОД КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ

Оказывается, вес тела активно регулируется организмом, так же как температура тела или кровяное давление, и отвечает за это гипоталамус. "Эта система работает подобно термостату" , - утверждает нейробиолог Сандра Аамонт. При изменениях веса включаются разные инструменты: сигналы голода, изменение активности, метаболизма, гормонального фона. Все, чтобы в понимании системы поддерживать вес в норме. Например, когда мы садимся на диету и начинаем худеть, мы чувствуем голод, а наши мышцы сжигают меньше энергии. Доктор Руди Лейбель из Колумбийского университета выяснил, что в организме человека, снизившего вес на 10%, из-за угнетения метаболизма сжигается на 250-400 ккал меньше. Значит, чтобы худеть дальше, ему придется съедать на 250-400 ккал меньше, чем человеку той же весовой категории, но который всегда был в этом весе. С точки зрения эволюции все это имеет большой смысл: в голодные времена наши предки выживали именно благодаря тому, что организм экономно расходовал энергию, и набирали вес, когда появлялась еда. Это оберегало их на случай возможного голода». Аамонт считает, что, если снизив вес, вы будуте сохранять результат 7 лет, мозг все равно не оставит попытки вернуть вас в прежнюю форму. А что, если вы решили поправиться?

ШАГ ВПЕРЕД – ДВА НАЗАД

Чтобы выяснить это, ученые провели серию экспериментов по перекармливанию людей: для этого специально выбрали заключенных, которые ограничены в физических нагрузках. Чтобы увеличить вес испытуемых на 20%, им пришлось в течение полугода потреблять более 10000 ккал в день, в то время, как дневная норма для мужчин в США - 2500 ккал. Но даже это мало помогло и прибавка в весе оказалась значительно меньше рассчетной. Самым удивительным было то, что для сохранения достигнутого результата пришлось увеличить ежедневный объем калорий до 2700. Похожие эксперименты проводились неоднократно. На этом основании Трэси Манн сделал вывод, "что трудно выйти за рамки диапазона массы тела, определенного нашими генами".

Впрочем, повысить значение setpoint все-таки можно. Исследователи считают, что к увеличению веса, который становится новой нормой, приводит череда жестких диет у 40% худеющих.

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Теоретики set-point разделили всех людей на три категории.

«Естественно полные» – те, у которых set-point высок по генетическим причинам. Эти люди едят не больше, чем все остальные, но весят при этом больше. Это особенность обмена веществ: стоит потерять первые килограммы, жировые ткани уменьшают выработку лептина, от которого зависит чувство сытости, и возрастает аппетит».

«Неустойчивые» — их отличают значительные колебания веса на разных этапах жизни. Стресс, усталость, тоска, депрессия приводят к увеличению веса. Люди этого типа склонны «заедать» негативные эмоции сладкими продуктами, которые оказывают вполне реальный седативный эффект.

«Хронически неудовлетворенные» — их естественный вес находится в пределах нормы, однако они все равно хотят похудеть. «Женщина, set-point которой 60 кг, вынуждена морить себя голодом, чтобы снизить его до 55. Это можно сравнить с тем, как если бы организм должен был постоянно бороться за то, чтобы снизить свою температуру с 37 до 36,5 градуса», – считает Далле Граве.

ВАШ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЕС – СКОЛЬКО ЭТО?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Кто-то рассчитывает его по индексу массы (его формула – вес/(рост)2). Кто-то учитывает конституционные особенности. Например, по данным Metropolitan Life Insuranse, при росте 166 см для женщины астенического телосложения идеальным является вес 50,8–54,6 кг, для нормостеника 53,3–59,8 кг, для гиперстеника 57,3–65,1 кг. Но большинство исследователей считает, что setpoint– это тот диапазон массы тела, в котором вы находитесь, когда не увлекаетесь диетами и не переедаете. Если существует такое число килограммов, к которому вы снова и снова возвращаетесь после резких изменений в обоих направлениях, вероятнее всего, это середина вашего диапазона. Считается, что организм начинает борьбу, когда этот показатель уменьшается или увеличивается на 4–7 кг (разумеется, все зависит от человека: если вы весите 45 кг, то, похудев на 7 кг, вы совершенно точно нарушите нижнюю границу допустимого диапазона массы тела). То есть получается, что границы вашего естественного веса варьируются в пределах 8–14 кг.