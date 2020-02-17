Более 150 книг из архивов Национальной библиотеки подарили депутаты детскому дому семейного типа Парфеновых

Сегодня в доме семейного типа Парфеновых встречали гостей: с подарками заглянули депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, Владимир Гацко, Вера Широкая, представители администрации Первомайского района. Большой и дружной семье они передали в дар более 150 книг из архивов Национальной библиотеки.

Литература самая разнообразная: это познавательные энциклопедии, русская, белорусская и зарубежная классика, сказки, учебники. К слову, в доме семейного типа любят читать. Здесь воспитываются 9 детей от 10 месяцев до 15 лет.

– Мы очень рады подарку. Домашняя библиотека всегда нужна. Дети растут, учатся, им нужно больше информации, – отмечает родитель-воспитатель Татьяна Парфенова.

Инициатива подарить книги из белорусской интеллектуальной сокровищницы принадлежит депутатскому корпусу. Народные избранники пожелали, чтобы книга стала для детей надежным источником знаний и настоящим другом по жизни.

Людмила Любимцева