Бобруйчане примут участие в республиканском субботнике 25 апреля

На основании постановления Совета Министров от 16 апреля 2020 г. №233 «О проведении республиканского субботника в 2020 году» и в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, а также подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 25 апреля в Бобруйске пройдет республиканский субботник.

Трудовые коллективы, молодежн­ые организации и жители города будут трудиться на рабочих местах, осуществлять благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий города, подготавливать оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Заработанные на субботнике денежные средства перечисляются на отдельный текущий счет городского исполнительного комитета, открытый в учреждении банка: ЦБУ № 703 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х, р/счет BY60 AKBB 3641 0838 6027 9710 0000, УНП 700060233. Получатель – Бобруйский горисполком, назначение платежа – за республиканский субботник, согласно распоряжению председателя горисполкома.