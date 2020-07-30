Блестящее будущее у… зубов. Беседа со специалистом-врачом, заместителем главного врача городской стоматологической поликлиники №1 Еленой Семенцовой

Лишь при потере зубов, когда невольно приходится восполнять их дефицит протезами, осознаешь их ценность не только для здоровья, но и для внешней эстетики. Как же сберечь, сохранить зубы здоровыми? Об этом мы ведем беседу со специалистом-врачом, заместителем главного врача городской стоматологической поликлиники №1 Еленой Семенцовой.

– Очень часто пациенты говорят: «Плохие зубы достались мне от родителей, это генетика», – делится Елена Сергеевна. – На самом деле, согласно и нашим наблюдениям, и многочисленным исследованиям, здоровье зубов на 80 процентов зависит от гигиены полости рта, на 15 – от питания и пищевых привычек и лишь на 5 – от наследственных и генетических факторов. Казалось бы, все знают золотые правила гигиены полости рта: чистка 2 раза в день, использование зубной нити и профессиональная гигиена раз в полгода-год. Однако по сложившейся привычке и вопреки здравому смыслу люди почему-то чистят зубы до завтрака, что категорически неправильно. Очищать их нужно после завтрака и перед сном. Причем вечерняя чистка – самая важная, так как ночью замедляется слюноотделение, и если что-то из съеденного останется в полости рта, микробы переработают это в кислоту, которая и разрушает зубы. А потому, повторюсь, вечерняя чистка должна быть идеальной.

– Выходит, качество гигиены полости рта зависит только от наших стараний?

– Несомненно. Чем лучше мы чистим зубы, тем эффективнее профилактика кариеса. Доказано: зубной налет и зубная бляшка, изобилующие микроорганизмами, препятствуют поступлению в эмаль необходимых макро- и микроэлементов из ротовой жидкости. Тогда нарушается равновесие между слюной и эмалью, что порою вызывает воспаление тканей, окружающих зуб, созревание эмали зуба. Практика показала, что процесс так называемой деминерализации эмали не всегда заканчивается образованием кариозной полости. Достаточно, как говорится, рационально организовать гигиену полости рта.

– Елена Сергеевна, в чем необходимость профессиональной гигиены полости рта?

– Есть огромное количество методов чистки зубов, которыми пользуются пациенты. Но самостоятельной гигиены, как правило, оказывается недостаточно для полного удаления налета из трудно­доступных мест.

Профессиональная гигиена включает очистку зубов от твердого налета и зубного камня, что невозможно осуществить самостоятельно дома, но обязательно нужно делать. Во время процедуры с поверхности зубов удаляется плотный окрашенный налет, зубные камни и над- и поддесневые зубные отложения.

– При помощи чего снимаются зубные отложения?

– Посредством применения специальных чистящих паст, щеточек и ультразвуковых инструментов. При этом эмаль зубов не повреждается, а в результате процедуры зубы становятся чистыми, виден их естественный цвет. Заканчивается гигиенический прием рекомендациями по подбору зубной щетки, паст, обучением пациентов грамотной гигиене полости рта и проведением контроля над ее выполнением. Противопоказаний к ее проведению нет, а осуществлять профессиональную гигиену рекомендуется, повторюсь, раз в полгода. Поэтому посещать стоматолога важно не менее раза в год. При этом вам будут своевременно назначены и проведены профилактические мероприятия, а при необходимости – лечение зубов.

– В начале беседы Вы коснулись важности питания...

– Да. Диета для зубов включает упор на свежие овощи, ягоды, зелень, яйца, молоко, сыры, курицу и говядину, орехи и зеленый чай. При этом исключаются выпечка, газированные напитки, сладости, варенье, алкоголь. Употребление пищи нужно разделить на 4-5 раз в день. Перерыв между приемами должен составлять 4-5 часов. Так нормализуется кислотно-щелочной баланс во рту, и зубная эмаль не будет страдать от разрушительных бактерий. А чтобы улыбка была неотразимой, такое правильное питание должно осуществляться на протяжении всей жизни.

Василий Котляренко, внештатный корреспондент.