БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА! Отличный выбор квартир в рассрочку – в столичном комплексе «Минск Мир»!

В каком бы городе Беларуси вы ни жили, с каким бы уголком нашей страны ни связывали свою судьбу, квартира в Минске всегда будет вожделенной мечтой для многих. И это не только вопрос престижа. Собственная квартира в столице – это отличная инвестиция, которая только растет в цене. А еще – это гарантированное будущее ваших детей и внуков, которым, возможно, предстоит в Минске учиться и становиться на крыло. Не удивительно, что жилье в столице пользуется огромной популярностью у всех белорусов!

Уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!», которая позволяет приобрести в Минске квартиру в рассрочку без первого взноса, в комплексе «Минск Мир» особенно популярна! В акции участвуют определенные квартиры в домах различных кварталов! Список квартир, участвующих в акции, опубликован на сайте застройщика. Все на ваш выбор!

«Минск Мир» – комплекс уникальный. Не только потому, что он признан самым масштабным жилым комплексом в Европе. Прежде всего, потому, что здесь выверена каждая деталь, спланировано каждое решение. Это без преувеличения «город в городе», в котором будет все, что необходимо для счастливой и комфортной жизни. И даже больше!

Практически в каждом квартале – детский сад или школа.

Практически в каждом квартале запланированы школа или детский сад

Дворы – без сквозного движения машин, автомобилям место или на плоскостных стоянках вдоль периметра квартала, или на паркингах. Первый из них, девятиэтажный, способный вместить около 800 машин, открыт минувшей осенью возле квартала «Эмиратс Люкс».

Здесь все будет в шаговой доступности: взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, две новые станции метро, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Посреди комплекса будет разбит новый большой городской парк.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Скоро будет достроен торгово-развлекательный центр

Уже началось строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World.

Здесь предстоит построить более 3 млн квадратных метров жилых и коммерческих помещений, и темпы строительства только возрастают. Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж, контуры будущего комплекса уже отчетливо видны с улиц Аэродромной и Кижеватова.

Каждую неделю дома прирастают более, чем на один этаж

Первый квартал комплекса, «Эмиратс Люкс», будет полностью завершен уже в сентябре. Сейчас работы ведутся только в доме «Эмиратс Волна», в котором есть еще свободные квартиры в двух последних секциях – 7-й и 8-й. Кроме того, строители ведут отделку торгового центра площадью 4 тысячи кв. метров, возведенного в квартале для торгового обслуживания его жителей.

Квартал «Эмиратс Люкс» комплекса «Минск Мир» будет завершен первым – уже нынешней осенью

Дом «Эмиратс Волна»

Лобби дома «Эмиратс Волна»

Лифты компании OTIS

Во дворе детские и игровые площадки со специальным покрытием

Именно в этом комплексе застройщиком, который инвестирует в финансовые инструменты для покупки квартир огромные собственные средства – только в этом году – более 100 млн евро! – прошлой весной была введена уникальная длительная беспроцентная рассрочка до 10 лет. Этой возможностью без преувеличения уже успели воспользоваться тысячи семей!

Весной нынешнего года рассрочка стала еще привлекательнее! Уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!» позволит практически каждой белорусской семье приобрести квартиру в рассрочку без первого взноса. Таких условий нет больше нигде в мире!

Финансовый инструмент невероятно удобен и понятен. Вам не нужно идти в отделение банка — договор оформляется с застройщиком. Цена квартиры в рассрочку делится на выбранное количество месяцев рассрочки — и вы четко знаете, сколько будете платить ежемесячно весь период рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручители вам не понадобятся. Для оформления договора нужен только паспорт!

Например, при выборе максимального срока рассрочки 10 лет в жилом комплексе «Минск Мир» цена квартиры в рассрочку делится на 120 – это и будет ваш ежемесячный платеж! Ваш первый ежемесячный платеж станет стартовым платежом!

Ежемесячные платежи по рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц оплачивая определенную сумму, платите в счет оплаты своей квартиры и в итоге становитесь собственником квартиры!

Дом «Александрия»

Лобби дома «Александрия»

Дом «Сидней Люкс»

Лобби дома «Сидней Люкс»

Дом «Сочи»

Лобби дома «Сочи»

Дом «Москва»

Лобби дома «Москва»

Для тех, кто готов внести первый взнос – хорошая новость! Акция «Платежные каникулы» – это отсрочка по ежемесячным платежам на 6 месяцев при условии, что покупатель вносит 30% и более от стоимости квартиры при приобретении ее в беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 10 лет.

А если взнос составит 50% – еще и существенную скидку!

Но даже если у вас нет 30% стоимости квартиры — этот вопрос решаем. Застройщик всегда готов пойти навстречу и предложить индивидуальные условия первоначального взноса!

На акции «Платежные каникулы» по рассрочке с первоначальным взносом можно приобрести любую квартиру в комплексе «Минск Мир».

Кроме того, напомним, что в комплексе «Минск Мир» действует акция «Минус 10%» – на все дома квартала «Северная Америка». При покупке здесь квартиры ее цена, указанная на сайте застройщика, уменьшается ровно на 10%. Очень приятный сюрприз!

Дом «Квебек»

Лобби дома «Квебек»

Дом «Ванкувер»

Лобби дома «Ванкувер»

Дом «Новый Орлеан»

Лобби дома «Новый Орлеан»

Хорошо сэкономить можно, забронировав квартиру по интернету. Сервис онлайн бронирования неоценим для тех, кто проживает не в Минске или не имеет возможности добраться до офиса продаж из-за напряженного рабочего графика. А еще он чрезвычайно полезен для тех, кто во время пандемии хотел бы ограничить свое пребывание в общественных местах – выбрать и забронировать квартиру можно прямо из дому! И при это сэкономить – 4 тысячи рублей!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте уникальные возможности, которые дарят вам весенний акции!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Возможно все! Квартира в рассрочку и без первого взноса в центре белорусской столицы – в комплексе «Минск Мир»!