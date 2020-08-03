Беларусь и Узбекистан заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере машиностроения. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Узбекистане Леонида Маринича с топ-менеджерами ООО Krantas и АО "Узагролизинг", сообщили в белорусском диппредставительстве.

Во время встречи стороны обсудили вопросы расширения поставок в Узбекистан белорусской продукции машиностроения, развития кооперации с узбекским производителем по совместной сборке тракторов МТЗ и грузовых автомобилей МАЗ. Участники переговоров отметили необходимость расширения модельного ряда техники МТЗ для совместного производства. Перспективным направлением видится выпуск экскаваторов и погрузчиков на базе белорусских тракторов, отметили в посольстве.

"Интерес у узбекской стороны вызывают также поставки на местный рынок энергонасыщенных тракторов для динамично развивающейся сельскохозяйственной отрасли страны. Партнеры из Узбекистана подтвердили свою готовность закупать двигатели и шины белорусского производства для комплектации выпускаемой на предприятии техники", - сообщили в дипмиссии.

Для наращивания объемов реализации в Узбекистане белорусской техники, в том числе произведенной совместно, участники встречи обсудили возможность применения лизинговых программ АО "Узагролизинг". Узбекская сторона предложила проработать возможности привлечения финансовых институтов двух стран для реализации различных механизмов финансовой поддержки.