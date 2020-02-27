30-летие творческой деятельности отметит концертом в Бобруйске ансамбль народных инструментов «Гротеск»

Юбилейный концерт народного ансамбля народных инструментов «Гротеск» детской школы искусств №2 им. В.В. Оловникова пройдет в Бобруйске. Он состоится 18 марта в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

Как сообщили в учреждении культуры, ансамбль «Гротеск» - лауреат республиканских и международных конкурсов и фестивалей, участник городских концертов и праздничных мероприятий. 30-летие творческой деятельности «Гротеск» отметит яркой концертной программой, в которой прозвучат произведения на любой вкус.

В концерте также примут участие творческие коллективы школы - народный камерный ансамбль «Ретро», народный вокальный ансамбль «Гармония», народный эстрадный ансамбль «Диксиленд» и ансамбль «MUSIC KVATRO».

Начал в 18.00.

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