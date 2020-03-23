2,35 млн выделят в Беларуси для борьбы с распространением коронавируса

Из общей суммы Министерству здравоохранения будет выделено Br1,57 млн, в том числе для РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - Br450 тыс. В виде межбюджетного трансферта консолидированному бюджету Витебской области будет направлено Br143,2 тыс., бюджету Минска - Br634,1 тыс.

Правительство Беларуси поручило Министерству финансов выделить более Br2,35 млн из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Документ принят на основании закона от 16 декабря 2019 года №269-З "О республиканском бюджете на 2020 год" и вступает в силу со дня его принятия.