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Звание «Заслуженный любительский коллектив» подтверждал Народный ансамбль танца «Юность»

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Звание «Заслуженный любительский коллектив» подтверждал Народный ансамбль танца «Юность»

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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