Заседание координационного совета прошло в Бобруйске

Об участии общественных объединений в реализации социальных проектов и о роли молодежных организаций в патриотическом воспитании подрастающего поколения говорили 14 июля на заседании координационного совета общественных объединений, политических партий Бобруйска.

С июня 2019 года в нашем городе действует интересный и нужный социальный проект «Теплый дом». По сути это центр дневного пребывания для молодых людей со множественными нарушениями, куда приходят ребята 18+ с тяжелыми формами инвалидности. Появился он благодаря Бобруйской первичной организации «Надежда» ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» при поддержке администрации Первомайского района и благотворительного швейцарского фонда Lifeline.

– Наш центр уникален тем, что в нем работают только те родители, которые сами воспитывают детей-инвалидов. Развиваем у наших детей приобретенные навыки, культуру поведения и общения, учим пользоваться бытовой техникой, вести себя в быту. Помогаем раскрыть их потенциал и научить чему-то новому. Всего к нам приходит 28 человек, – рассказала председатель «Надежды» Ирина Винтерман. – Мы стараемся улучшить качество жизни особенных молодых людей и дать передышку их мамам, которые могут заняться своими делами, пока их дети под нашим присмотром.

Для молодых инвалидов организовывают экскурсионные поездки, посещение выставок и культурных мероприятий, проводят физкультурно-оздоровительные и творческие занятия.

– Самое важное предназначение проекта «Теплый дом», наверное, в том, чтобы ребята и родители не замыкались в четырех стенах дома, а общались с другими семьями и сверстниками, с равными и похожими на них, – уверена Ирина Михайловна. – Чтобы молодые люди могли найти занятия по интересам, дать возможность им интегрироваться в общество.

Первый секретарь городского комитета ОО «БРСМ» Анна Дивина и председатель городской организации ОО «Белорусская республиканская пионерская организация» Светлана Павленина рассказали на заседании о направлениях работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Молодое поколение постоянно участвует в различных акциях, конкурсах, автопробегах, челленджах, квестах и других многочисленных мероприятиях патриотической направленности. К примеру, ярким событием в жизни бобруйской пионерии стала военно-патриотическая игра «Зарница». На республиканском финальном этапе победителями среди сильнейших соперников со всей страны стала наша команда «Защитники» пионерской дружины СШ №27.

– Юное поколение – это наше будущее. И очень важно, как будем работать с молодежью, какие основы патриотического воспитания мы заложим в них сейчас, ведь это останется потом на всю жизнь, – заметил председатель координационного совета Владимир Вяткин.