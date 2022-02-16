Ярко и насыщенно прошел третий день Форума развития гражданского общества в Бобруйске

Неотъемлемой частью проведения Форума развития гражданского общества «Мы вместе» стал торжественный митинг и церемония зажжения свечей у мемориального комплекса «Жертвам фашизма» на территории Бобруйской крепости.

«Мы горды тем, что в славной военной летописи страны, есть доля подвигов и наших бобруйчан. Мы с глубокой памятью в сердцах обо всех не вернувшихся с войны, с благодарностью ко всем, кто проявил стойкость и силу духа, самоотверженность и личное мужество, терпение и волю к Победе, пришли сегодня к мемориальному комплексу. Это и дань уважения и напоминания нам, нашим детям и внукам, о том, какую высокую цену они заплатили за то, чтобы мы могли спокойно трудиться, строить планы на будущее, быть уверенными в завтрашнем дне. Вечная память воинам, отдавшим жизнь за нашу свободу!», – обратилась к участникам Форума председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

Продолжилась работа Форума диалоговой площадкой в ХК «Бобруйск», посвященной сохранению белорусских традиций.

Белорусская культура – одна из древнейших европейских культур. Традиции и обычаи белорусского народа сохранили такие праздники, как Купалье, Масленица, Дажынкі. В каждом из них заметны элементы древних вероисповеданий. Традиции белорусского народа своими корнями уходят в далекое прошлое. Здесь тесно переплетаются язычество древних предков с христианским верованием. Наглядно это представляется в интересных традициях и праздниках.

Формат диалога для участников Форума уже стал привычным. Исключительно интересным и важным поводом для дискуссии в этот раз стало 635-летие родного Бобруйска. Предлагают и обсуждают идеи для сохранения исторического наследия, подъема на новый уровень современного искусства и воспитания у бобруйчан любви к своей Родине. В частности, поступила идея организовать экспозицию о выдающемся бобручанине, известном хирурге, Заслуженном деятеле науки БССР Владимире Осиповиче (Иосифовиче) Морзоне, с кем связано развитие здравоохранения и строительство больницы в городе Бобруйске.

Третий день работы Форума завершился массовым катанием, которое прошло в спортивном комплексе «Бобруйск-Арена» на базу ХК «Бобруйск». Катаясь на настоящем льду, все участники получили заряд положительных эмоций. Кто-то встал на коньки впервые, а кто-то наоборот с огромным удовольствием продолжил оттачивать свое мастерство. «Массовое катание на льду сплотило еще больше наш большой коллектив РОО «Белая Русь», а главное приобщило к здоровому образу жизни и спорту!», – отметили организаторы.

«Здесь в ледовом дворце, условия просто фантастические. И для любителей, и для профессионалов. Мы в восторге», – поделился один из участников.