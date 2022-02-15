Второй день Форума гражданского развития «Мы Вместе» прошел с исторической направленностью

В рамках второго дня Форума развития гражданского общества «Мы Вместе» участники побывали на митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов и окончанию боевых действий в Афганистане и возложили цветы к памятнику воинам-бобруйчанам, исполнившим интернациональный долг. Второй точкой маршрута стал Бобруйский краеведческий музей. Участники мероприятия посетили экспозицию «История моего края».

По праву музей является жемчужиной исторической памяти нашего города. Гости познакомились с увлекательным и захватывающим миром довоенного, послевоенного и современного Бобруйска. «Больше всего эмоций вызвал зал с макетом Бобруйской крепости, работа по реконструкции, которой не затихает ни на минуту», — рассказали организаторы.

«Бесспорно, наш музей является мощным средством сохранения, отражения и формирования исторической памяти. Сегодня тематическая экспозиция стала своеобразным связующим звеном мероприятий Форума и его точкой опоры. Без исторической памяти дальнейшее существование общества просто невозможно, ибо оно дезинтегрируется, теряет общеисторический контекст. Наша задумка с полным погружением в истоки создания Бобруйска – удалась, обогатив тем, что оставили нам прошлые поколения», — поделилась эмоциями председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович.

Интерес к Форуму растет с каждым днем, поскольку он акцентирует внимание общественности на наиболее актуальных вопросах, интересующих бобруйчан. Так, например, сегодня участники Форума инициировали проведение серии прогулок-экскурсий по Бобруйской крепости.