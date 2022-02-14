В Бобруйске прошло официальное открытие Форума гражданского развития «Мы Вместе» (дополняется)

Сегодня в конференц-зале филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» прошло официальное открытие Форума гражданского развития «Мы Вместе». Мероприятие пройдет с 14 по 20 февраля. Его организатором выступила Ленинская районная организация города Бобруйска республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Как отметила на открытии общественный лидер Ирина Русакович, в рамках мероприятия пройдут дискуссионные и выездные площадки, организованные на базе первичных организаций РОО «Белая Русь». Форум завершится церемонией закрытия и культурной программой в воскресенье, 20 февраля.

«Масштабный форум мы проводим накануне республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, а также в Год исторической памяти. Форум воплощает принцип ответственности гражданского общества за судьбу страны и начинает свое существование с целью консолидации гражданского общества. Спикерами на диалоговых площадках, организованных в рамках форума выступят руководители ведущих общественных организаций города Бобруйска», — рассказала Ирина Николаевна.

Открывая Форум, председатель Ленинской организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович отметила, что в настоящее время вопрос о гражданском обществе стал чрезвычайно важным.

«Мы видим, что в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию особое внимание уделяется тому, что не только государство, но и общество несет ответственность за все сферы жизни страны. Не только как руководитель общественной организации «Белая Русь», которая объединила молодежь, женщин, патриотов своей страны, всех кому не безразлично будущее Беларуси, но и как гражданин Республики Беларусь, убеждена, что мир и согласие, благополучие и процветание страны непосредственно зависят от нас с вами, от общества!».

­­− Форум развития гражданского общества является смелым началом, не имеющий аналогов в Беларуси, он стал уже серьезной заявкой на солидную традицию не только в Бобруйске, но и в стране, − отметили организаторы.

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